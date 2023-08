Joia de 16 anos decide e Barcelona supera Tottenham para conquistar o Troféu Joan Gamper

08/08/2023 | 18:26



O técnico Xavi Hernández disse, em coletiva de imprensa na segunda-feira, que o objetivo do Barcelona é "conquistar todos os títulos desta temporada". O primeiro já foi alcançado, mas em um torneio amistoso: o tradicional Troféu Joan Gamper, organizado pelo próprio clube catalão e disputado desde a década de 1960. Desta vez, o convidado para o duelo foi o Tottenham, que acabou derrotado por 4 a 2, no Estádio Olímpico Lluís Companys, nesta terça-feira, em partida que marcou a estreia de Gundogan diante da torcida e teve o jovem Lamine Yamal, de 16 anos, como grande destaque.

A conquista barcelonista não veio com facilidade. Depois de abrir o placar aos três minutos de jogo, com um gol de Lewandowski, o time da casa permitiu a virada ao adversário. O responsável pela reação do Tottenham foi Skipp, que marcou aos 24 minutos, ao aproveitar um rebote, e depois de cabeça, aos 36, para levar a vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Barcelona reagiu, mas isso só aconteceu a partir dos 35 minutos, quando Lamine Yamal saiu do banco para substituir Eric Garcia. Com apenas um minuto em campo, o jovem deu o passe para Ferran Torres empatar. A virada saiu aos 45, dos pés de Ansu Fanti, três minutos antes de o quarto gol ser marcado por Ezzalzouli, atacante marroquino de 21 anos que voltou ao clube após empréstimo ao Osasuna na temporada passada. Os dois lances tiveram participação de Yamal.

A temporada 2022/2023 começa oficialmente para o Barcelona no domingo, em duelo com o Getafe, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol, às 16h30 (Brasília). O Tottenham estreia no Campeonato Inglês mais cedo, no mesmo dia, às 10 horas, quando enfrenta o Brentford.

MILAN EMPATA AMISTOSO

A terça-feira também teve o Milan em campo, no Estádio Brianteo, onde foi disputado um amistoso com o Monza, encerrado com um empate por 1 a 1 no placar. O gol do Milan foi marcado pelo americano Pulisic, contratado na atual janela de transferências, aos 29 minutos do primeiro tempo. Aos 32, Coplani empatou para os adversários.

O Milan ainda fará um amistoso com o Novara, da terceira divisão italiana, no domingo, antes de entrar de vez na temporada 2022/2023. O primeiro compromisso pela liga nacional é no dia 21 de agosto, diante do Bologna.