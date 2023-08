Queremos definir padrão da TV 3.0 até o fim de 2024, afirma ministro das Comunicações

08/08/2023 | 18:08



O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que o governo federal pretende definir o padrão da tecnologia de TV 3.0 até o fim de 2024. Há um grupo de trabalho já criado dentro da pasta para discutir o tema.

Concluído o trabalho desse grupo, virá a proposta de novo decreto, passando pelo ministério e seguindo para o presidente, explicou Juscelino. "Queremos definir um padrão até o fim de 2024 e, aí, criar ambiente para que setor de radiodifusão possa colocar em voga a nova tecnologia", disse nesta terça-feira, 8, durante entrevista ao vivo transmitida pela revista Exame.

Chamada de "TV do futuro", a próxima geração de TVs vai trazer uma série de tecnologias vinculadas ao uso da internet para melhorar a experiência do espectador. A imagem, por exemplo, vai passar de Full HD para 4k ou até 8k. Além disso, com som imersivo, a tecnologia vai permitir que o telespectador tenha a sensação de estar no ambiente que está sendo assistido. Também são previstos recursos de conectividade das televisões, para aumentar o grau de interação com quem está assistindo.