Fãs de Sinead O'Connor aplaudem caixão da cantora e cantam música durante funeral

08/08/2023 | 18:10



Sinead O'Connor morreu no dia 26 de julho e deixou os fãs muito tristes. Desde que ouviram a notícia, diversos seguidores da cantora decidiram fazer homenagens nas redes sociais, mas as demonstrações de amor pela artista não ficaram só na web. Isso porque, nesta terça-feira, dia 8, o funeral dela aconteceu.

Antes de chegar ao cemitério, o caixão de Sinead passou pelas ruas da Irlanda, no Reino Unido. Segundo o Daily Mail, o local estava repleto de emoção, já que os presentes decidiram cantar a música Nothing Compares to U. Junto com o canto dos fãs, um trailer estava acompanhando o carro que levava o corpo da cantora e tocava suas canções e as de Bob Marley.

E não parou por aí! Ainda de acordo com o jornal, O'Connor foi aplaudida pelos fãs e amigos que estavam a homenageando. Famosos como Bob Geldof e os integrantes da banda U2 estavam presentes na procissão.

Vale lembrar que, até o momento, a morte da artista não foi revelada. Descanse em paz!