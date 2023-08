Marcos Mion revela pedido inusitado que recebeu de sua filha: - Para de postar foto sem camisa, pô

08/08/2023 | 18:10



Ao participar do podcast Santa Correria, Marcos Mion revelou um pedido inusitado que recebeu de sua filha Donatella, de 14 anos de idade. O apresentador contou que o desejo da filha tinha relação ao que Marcos posta nas redes sociais. Segundo Mion, a filha pediu que ele parasse de compartilhar fotos sem camisa, pois as amigas da adolescente não paravam de comentar.

- Já faz um tempo que ela chegou e falou assim. Pai, para de postar foto sem camisa, pô. E eu falei, filha, mas papai está bem para caramba! E aí ela disse: Mas minhas amigas todas veem, para, pelo amor de Deus. Um esforço para ficar bem aos 44 anos de idade, mas eu entendi ela.

Vale lembrar que Marcos Mion é casado com Suzana Gullo, com quem tem três filhos; Romeu, de 18 anos de idade, Donatella, de 14 anos de idade, Stefano, de 12 anos de idade. Além disso, o apresentador do Caldeirão com Mion contou que a filha não gosta tanto da exposição nas rede sociais. Low profile ela, né?

- Ela não gosta. Então tudo agora eu mostro para ela, pergunto. Mesmo as coisas que eu falo tenho que tomar muito cuidado porque sei que chega neles, nos filhos, e nos amigos deles.