Governo aguarda projetos para 'Minha Casa Minha Vida Retrofit', afirma ministro

08/08/2023 | 16:50



O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, afirmou que o governo aguarda a recepção de projetos para o "Minha Casa Minha Vida Retrofit". A iniciativa pretende reformar prédios abandonados para serem usados no programa de habitação federal.

Em fala a repórteres na Cúpula da Amazônia, ele disse que a reformulação dos edifícios trará "vários ganhos", entre eles a atração da população para a região central das cidades.

O ministro evitou fixar um prazo para que os projetos comecem a sair do papel.

Acrescentou que os governadores transmitiram suas prioridades de infraestrutura, que serão consideradas no processo de definição da nova fase do Programa de Aceleração do Crescimento.

A expectativa é de que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncie as diretrizes do novo PAC na sexta-feira. "PAC vai trazer obras e gerar empregos", garantiu o ministro.

Sobre a questão ambiental, Jader Barbalho Filho garantiu que o Brasil não "se furtará" do desafio, mas pediu apoio dos países mais ricos.

Para ele, a Cúpula da Amazônia mostra que Belém pode fazer uma grande COP 30, que acontecerá em 2025. Segundo ele, já houve avanço "significativo" no combate ao desmatamento este ano.