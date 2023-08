Aves retornam ao coração do Ribeirão Grande em Ribeirão Pires

Da Redação



08/08/2023 | 15:32



Uma história de ressurgimento ecológico está se desdobrando às margens do Ribeirão Grande, que banha o município de Ribeirão Pires. Impulsionada por ações da administração municipal, a vida marinha está tomando corpo no ribeirão. Enquanto avanços anteriores registraram a presença de peixes e aves, este ano testemunhou um espetáculo de mais de 200 aves, principalmente da espécie marreca-toicinho, marcando uma transformação notável.

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio de ações determinadas de desassoreamento e purificação das águas, semeou a revitalização deste ecossistema fluvial. No último ano, os primeiros sinais de vida aquática retornando já eram evidentes, mas a avistagem em massa dessas aves este ano comprova a ressonância positiva destes esforços em prol do meio ambiente.

"A presença recorrente destas aves emblemáticas nas águas do rio principal da nossa cidade é um testemunho tangível dos avanços que estamos conquistando em termos de preservação ambiental. Esse fenômeno não apenas enriquece a biodiversidade local, mas também reforça nosso comprometimento contínuo com a proteção e renovação dos nossos recursos naturais", destacou Andreza Araújo, Secretária de Meio Ambiente de Ribeirão Pires.

Enquanto a vida marinha flui de volta às águas de Ribeirão Grande, a administração municipal continua a pavimentar o caminho para um futuro mais ecológico e saudável. Fomentada por iniciativas ambientais, a cidade almeja que seu êxito inspire outras comunidades a adotar a restauração ecológica como uma missão vital.

Tratamento Efetivo de Esgoto - Um dos pilares essenciais por trás deste renascimento ecológico é o progresso consistente no tratamento de esgoto. Dados divulgados pela SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) destacam um aumento constante na taxa de tratamento de esgoto. Atualmente, 89% do esgoto coletado passa por processos de tratamento, com a meta de atingir 100% nos próximos anos, sinalizando um compromisso com a qualidade das águas e a resiliência do meio ambiente.