Clássicos da música brasileira integram a programação de agosto do Sesc Santo André

Da Redação



08/08/2023 | 14:54



Os dois últimos finais de semana de agosto serão tomados por uma programação musical com obras atemporais de importantes artistas da vanguarda brasileira. Esta celebração musical contará com shows de Lô Borges, Silvero interpretando Belchior, Tássia Reis cantando Alcione e a comemoração do 50º aniversário do Quinteto Violado.

Lô Borges, um dos ícones da música popular brasileira, subirá ao palco para presentear o público com o lançamento de seu quinto álbum, "Não me espere na estação". Como membro fundador do Clube da Esquina, Lô Borges influenciou gerações de músicos com sua voz e composições.

Silvero, também conhecido por sua atuação no teatro e televisão, apresentará um tributo emocionante ao Belchior, transportando o público para a atmosfera poética das músicas do cantor cearense, como "Como Nossos Pais" e "Apenas um Rapaz Latino-Americano".

Tássia Reis presta uma homenagem a Alcione, interpretando sucessos da "Marrom", como "Meu Ébano" e "Não Deixe o Samba Morrer". Já o Quinteto Violado, ícone da música nordestina, celebrará seu aniversário de 50 anos com um show especial, convidando o público, através de sua mistura de ritmos regionais, a conhecer uma nova abordagem da música tradicional nordestina.

Os shows acontecerão no teatro do Sesc Santo André, e os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias das unidades ou através do aplicativo Credencial Sesc SP. Serão oportunidades para os amantes da música desfrutarem de apresentações que celebrarem o legado de alguns importantes artistas da música brasileira.

Programação:

Lô Borges

Depois de apresentar quatro discos em sequência - "Rio da Lua" (2019), com letras de Nelson Angelo; "Dínamo" (2020), com letras de Makely Ka; "Muito Além do Fim" (2021), com letras de Márcio Borges; e "Chama Viva" (2022), com letras de Patrícia Maês -, Lô Borges realimenta esse furor criativo e apresenta o show de lançamento do quinto disco de inéditas em cinco anos: "Não me espere na estação".

Dia 18/8, sexta, às 20h

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos - Autoclassificação

Ingresso - R$ 40,00 / R$ 20,00 / R$ 12,00

Silvero interpreta Belchior

Silvero Pereira e Banda Paralela

O multiartista Silvero Pereira apresenta o show Silvero canta Belchior, onde apresenta suas releituras para os clássicos de seu conterrâneo e ídolo Belchior. O repertório é fruto de uma profunda pesquisa que culmina nesse espetáculo em que música e teatro se fundem, criando um relicário musical-afetivo que conecta artista e público em uma performance vigorosa no palco.

Dia 19/8, sábado, às 19h

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos - Autoclassificação

Ingresso - R$ 40,00 / R$ 20,00 / R$ 12,00

Tássia Reis Canta Alcione

No setlist, entre clássicos e hits, Tássia Reis imprime sua marca e embala o público em faixas como A Loba, Figa de Guiné e Não Deixe o Samba Morrer. Apresentações são a pedida perfeita para quem gosta de samba, jazz, blues, soul e música brasileira. O show teve produção musical de Fejuca, produtor musical de shows e discos de artistas como Liniker, Emicida e outros.

Dia 25/8, sexta, às 20h

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos - Autoclassificação

Ingresso - R$ 40,00 / R$ 20,00 / R$ 12,00

Quinteto Violado

Tempo: 50 anos de Quinteto Violado

O grupo musical Quinteto Violado chega aos 50 anos de carreira com uma Turnê Nacional do Show ‘TEMPO - 50 Anos do Quinteto Violado'''', agregado ao lançamento do livro comemorativo contando a trajetória do grupo desde a sua primeira formação. É o grupo Nordestino mais antigo em atividade ininterrupta no Brasil.

Dia 26/8, sábado, às 19h

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos - Autoclassificação

Ingresso - R$ 40,00 / R$ 20,00 / R$ 12,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone – (11) 4469-1200

Estacionamento Teatro: R$ 6,00 (Credencial Plena) e R$ 11,00 (outros).

Informações sobre outras programações:

www.sescsp.org.br/santoandre