O legado de Valter Moura... ...na gestão do filho Valtinho! Uma galeria, uma medalha. E um chamamento aos antigos comerciantes.

Valter Moura Júnior é o convidado desta semana do programa “Memória na TV”. Nos estúdios do DGABC-TV, Valtinho ocupou a mesma cadeira que o pai ocupou há quatro anos, quando falou dos 75 anos da Acisbec – Associação Comercial e Industrial de São Bernardo.

O pai foi presidente da Acisbec durante 33 anos, cargo hoje ocupado pelo filho.

Durante a entrevista, Valtinho reviu cenas da entrevista que Valter Moura nos concedeu em 2019. “Ele tinha muito amor pelo País. Sempre dizia que a gente devia ter orgulho da Pátria”, disse um emocionado Valtinho.

“Todos os ex-presidentes da Acisbec se foram, daí a galeria com seus retratos inaugurada na entrada da Associação”, acrescentou.

A sede da Acisbec é muito bonita. Fica no bairro Nova Petrópolis. Foi a grande obra de Valter Moura, desde a compra do terreno até a construção, inauguração e destinação das várias salas aos setores comercial e de serviços.

ANO 79

Para marcar o aniversário da Acisbec, em setembro, será lançada a Medalha Valter Moura, que homenageará empreendedores da cidade. Uma sessão solene será realizada na Câmara Municipal. E uma as metas será concluir o livro com a história da Acisbec, para marcar seus 80 anos em 2024.

HISTÓRIA

A Acisbec foi fundada em 27 de setembro de 1944 e teve papel fundamental na emancipação de São Bernardo, então pertencente como distrito a Santo André.

Valter Moura defendia a internacionalização da Acisbec e o filho quer dar continuidade a este projeto. Localmente, a ideia é acelerar o processo de informatização. Envolver o comerciante neste plano e manter canal aberto com a coletividade.

NO AR

A entrevista de Valter Moura Junior está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

OS EMPREENDEDORES DE 1944. Wallace Simonsen ao lado do padre Gerônimo Angeli e demais líderes comerciais e industriais de São Bernardo: nascia a Sociedade Amigos da cidade juntamente com a Acisbec.

SUCESSÃO. Valter Moura, pai, no traço de Fernandes; e Valter Moura, filho, no estúdio do DGABC-TV: em defesa da livre iniciativa e do diálogo com o cidadão são-bernardense

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 8 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8460

MEIO AMBIENTE – Governo do Estado de São Paulo inicia terça-feira (10-8-1993) as obras de despoluição do Rio Tietê, que beneficiarão o Rio Tamanduateí e o Córrego dos Meninos.

O governo prometia que, até 2005, moradores da região poderiam voltar a frequentar os rios.

“Meus netos já estarão cortando a barba quando isso acontecer”, profetizava Vangelista Bazani, membro do Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória).

Quando jovem, o hoje saudoso Gili, apelido de Vangelista, costumava brincar no Córrego dos Meninos.

PROFECIA. Vangelista Bazani na capa do Diário em 8-8-1993 às margens do Córrego dos Meninos: dúvidas quanto às promessas do governo estadual

EM 9 DE AGOSTO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra): transferiu residência para seu sítio Sertão dos Beber, na Estação São Bernardo (hoje Santo André), o major Manuel Domingues Beber, proprietário, e que aqui esteve residindo por algum tempo.

1913 – Proibido, em São Paulo, o uso de buzinas barulhentas nos automóveis.

1978 – Celebrada, na Catedral do Carmo, missa pelo papa Paulo VI, falecido dois dias antes.

HOJE

Dia Internacional dos Povos Indígenas.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Socorro e Elisiário.

Na Bahia: Ipupiara e Remanso.

E mais: Pedra Branca (CE) e Tapejara (RS).

Santa Edith Stein

9 de agosto

Ou Tereza Benedita da Cruz (Polônia, 1891 – Alemanha Nazista, 1942). Freira alemã morta no campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau.

