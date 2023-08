Pintado minimiza condição física de Elvis na Ponte Preta: 'Preciso do cérebro dele'

08/08/2023 | 14:37



O técnico Pintado minimizou o fato de Elvis, um dos destaques da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, não estar em sua forma física ideal. Para o comandante, o meio-campista Elvis pode contribuir muito com o time com seu cérebro, para "pensar o jogo".

"Eu vou deixar muito claro: eu preciso do cérebro do Elvis, não das pernas. Claro que você não joga sem correr, não joga estando fora de forma. Mas do Elvis eu quero cérebro, não quero só as pernas. Toda vez que o Elvis pensar o jogo, ele vai ter a oportunidade dele", explicou Pintado.

O técnico explicou que o acompanhamento é feito com todos os jogadores, mas reforçou a importância de Elvis para a sequência da temporada. "Claro que estamos atentos. A gente cuida do porcentual de todos, não apenas do Elvis. Essa cobrança existe. A própria diretoria já falou com o atleta, eu já falei, o atleta é experiente e consciente, mas não vai melhorar deixando fora. Só vai melhorar rodando, fazendo o que fez, pensando o jogo para nós. É um cara que tem muito respeito do adversário e conto muito com ele", projetou.

Nesta temporada, Elvis já fez 29 jogos, com quatro gols e nove assistências. Ele chegou à Ponte Preta em 2022 e, no total, tem 44 partidas, sete gols e dez assistências.

Com a vitória sobre a Chapecoense na última rodada, por 1 a 0, a Ponte Preta encerrou jejum de cinco jogos e alcançou 26 pontos, em 13º lugar. O time volta a campo no sábado, às 17h, quando visita o Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 23ª rodada.