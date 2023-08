Obituário - 9 de agosto de 2023

Renan Soares

09/08/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Jayme Antônio de Souza, 88. Natural de Bom Jardim de Minas (MG). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Maria do Carmo Laurindo de Carvalho, 85. Natural de Águas da Prata (SP). Residia na Vila Luzita, em Sant André. Auxiliar de enfermagem. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nelson D’Angelo Filho, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Alonso Romero Fernandes, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo. Aplicador técnico. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosalice Lima Silva, 69. Natural de Simão Dias (SE). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adriana Alexandre Sgobin, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

Silvia Antunes de Almeida, 76. Natural de Januária (MG). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Dalci Mendes da Silva, 48. Natural de Sebastião Laranjeiras (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Livino de Lima, 83. Natural de Manduri (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Parque do Grande ABC.

Josias Ramos, 72. Natural de Arapongas (PR). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

João Batista Martin Bueno, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 1º, em Ribeirão Pires. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecida Auxiliadora dos Santos Pedroso, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim Boa Sorte, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Roberto Almeida Barros, 58. Natural de São Bernardo. Residia em Ribeirão Pires. Autônomo. Dia 3, em Santo André. Cemitério São Sebastião.