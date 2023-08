Filme sobre obsessão dos nazistas pela arte é um dos destaques em mostra italiana no Brasil

08/08/2023 | 14:34



O documentário Hitler vs Picasso: A Obsessão Nazista pela Arte será exibido em capitais do Brasil como parte da mostra A Grande Arte no Cinema, que acontece em paralelo com a programação da 8½ Festa do Cinema Italiano.

O filme italiano de 2018 conta como o ditador ordenou que obras de arte clássicas fossem roubadas. As peças eram usurpadas de museus em territórios ocupados e também da casa de colecionadores de arte, como os judeus. Os roubos aconteceram até o final da Segunda Guerra Mundial.

Além da história do ditador, a mostra exibe esta semana outros dois documentários dedicados às artes visuais e aos grandes artistas da história: Monet: Magia de Luz e Água e Gauguin no Taiti.

Assista ao trailer aqui

Os horários das sessões são divulgados semanalmente pelas salas de cinema da região. Ainda não foram divulgadas todas as datas do documentário sobre Hitler.

As exibições acontecem nos cinemas de Palmas (TO), Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Florianópolis (SC), Vitória (ES), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Brasília, Belo Horizonte (MG) e Recife (PE).

Veja mais informações, com a programação completa e atualizada, no site da Festa do Cinema Italiano .

Confira as salas:

Cine Cultura Palmas, em Palmas

Cine Vitória, em Aracaju

Cine Bangüê, em João Pessoa

Espaço de Cinema Bourbon Country, em Porto Alegre

Cine Metha Glauber Rocha, em Salvador

Cine Passeio, em Curitiba

Cinema do Dragão, em Fortaleza

Cine Arte Pajuçara, em Maceió

Paradigma Cine Arte, em Florianópolis

Cine Jardins, em Vitória

Cine Casarão, em Manaus

Espaço Itaú Botafogo, no Rio de Janeiro

Espaço Itaú Augusta, em São Paulo

Espaço Itaú Casa Park, em Brasília

UNA Cine Belas Artes, em Belo Horizonte

Moviemax Rosa e Silva, em Recife

Confira as outras sinopses:

Doze Anos no Paraíso

Em Gauguin no Taiti: O Paraíso Perdido o pintor francês é retratado como um artista em busca da sua autenticidade. Gauguin passou doze anos no Taiti, na Polinésia a procura de de imersões profundas pela exuberância da natureza, por sentimentos, visões e cores, sempre mais puras e claras.

Excursão pela arte

Monet: Magia de Luz e Água faz um passeio pela França por onde as obras-primas de Monet estão expostas. O público por conhecer o Museu Orangerie, o Museu Marmottan, o Museu Orsay e, por fim, conhecer a casa de Monet e os jardins em Giverny.

Os cinemas já exibiram, como parte da mostra, Caravaggio: A Alma e o Sangue, de Jesus Garces Lambert, Michelangelo: Infinito, de Emanuele Imbucci, Klimt & Schiele: Eros e Psique, de Michele Mally, Eu, Leonardo da Vinci, de Lambert, Tintoretto - Um Rebelde em Veneza, de Giuseppe Domingo Romano e Van Gogh, Entre o Trigo e o Céu, de Giovanni Piscaglia.