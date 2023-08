Santo André tem noite decisiva em Araraquara

Cleber Ferrette



08/08/2023 | 14:20



A AD Santo André enfrenta hoje à noite, 21h, o Sesi Araraquara, no interior, pela segunda partida do playoff semifinal da LBF (Liga de Basquete Feminino). O confronto terá transmissão do Sportv, Tudoep.com e Uol Esporte.

No duelo de ida, a equipe do Grande ABC foi derrotada por 67 a 85, com aproveitamento acima de 50% nos arremessos de três pontos das meninas do Sesi, ponto que o ]técnico andreense Rafael Choco espera neutralizar no jogo desta noite. “Analisamos muito os vídeos da nossa defesa, conversamos e mostramos para as atletas onde erramos. Estamos preparados para fazer uma defesa mais sólida”, falou.

Para reverter a vantagem do Sesi, o Santo André aposta em boas atuações do trio Sassá, Lays e Tássia, que fizeram a diferença em diversos jogos da temporada, mas que estiveram bem abaixo no primeiro jogo da semi.

No outro confronto, ontem, o Sampaio Basquete empatou a série em 1 a 1 vencendo Unimed Campinas por 68 a 49.