Corinthians joga na Argentina com vantagem do empate

João Tollotti



08/08/2023 | 14:14



O Corinthians enfrenta hoje à noite, 21h30, o Newell’s Old Boys na Argentina, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sulamericana. A equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo tem a vantagem do empate, já que venceu a primeira partida por 2 a 1,

Apesar de ocupar somente a 14ª posição no campeonato argentino, o Newell’s acredita na virada, visto que deve enfrentar um Corinthians misto, com diversos jogadores jovens e poupando sua principal estrela, Renato Augusto, que ficou no Brasil.