Preta Gil faz textão durante o aniversário de 49 anos de idade

08/08/2023 | 14:11



Como você vem acompanhando, Preta Gil participou na noite da última segunda-feira, dia 7, do Criança Esperança e cantou em homenagem a Gal Costa durante o evento. E claro, isso virou um dos assuntos mais comentados porque Ivete Sangalo apareceu para interpretar a música ao lado da amiga.

E durante esta terça-feira, dia 8, a artista tem motivos de sobra para estar com um sorriso de orelha a orelha, tudo porque Preta Gil está comemorando os seus 49 anos de idade e fez questão de ir até as redes sociais falar sobre o assunto.

Com algumas fotos posadas e fazendo topless, a filha de Gilberto Gil que está passando por momentos difíceis em sua vida por conta da descoberta de um câncer no intestino aproveitou para fazer um textão na legenda da publicação durante a entrada de seu novo ano.

A vida é uma dádiva e muitas vezes não nos damos conta do quão lindo é o fato de estarmos vivos e nos tornamos seres mais evoluídos com o tempo. Eu falo isso, porque eu mesma por muito tempo foquei minha existência em correr, trabalhar para conquistar coisas materiais e isso é vazio e raso, diante da grande lição de simplesmente SER, que esta professora vida quis me ensinar. Depois de passar por uma quase morte e estar lutando contra uma doença muito difícil, eu conversei muitas vezes com Deus e falávamos do propósito dessa segunda chance. Ele me disse: Seu propósito você já conhece e exerce com muita coragem, mas você pode e deve fazer ainda mais. Então, estou aqui hoje, dia 8/8 de 2023, completando 49 anos [de idade] de uma vida cheia de batalhas, muitas vitórias, muito amor, poucas decepções, pronta pra continuar lutando e para que sejamos cada dia mais livres de amarras, dogmas, crenças limitantes e preconceitos. Quero reafirmar que vim aqui para servir a alegria, a paz e o amor. Tenho muito a fazer e agradeço tudo que se passou. Compreendi que não luto mais só, tenho a lealdade de meus amigos, meus fãs e família. Hoje eu sei que juntos somos infinitos. O passado já passou, vivo o presente de existir aqui e agora, e certa de que o meu futuro será ainda melhor.