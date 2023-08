Roupa de Deborah Secco para Criança Esperança divide opiniões e Susana Vieira dispara: - Como você consegue fazer as roupas assim?

08/08/2023 | 14:11



Que Deborah Secco adora usar looks para lá de ousados, você já deve saber. E, mais uma vez, ela dividiu opiniões pela roupa que elegeu para participar do Criança Esperança na última segunda-feira, dia 7. Usando um body customizado e super cavado com uma calça de cintura baixa, a atriz chamou a atenção na web.

Na sessão de comentários de sua publicação, os seguidores da artista deixaram seus questionamentos sobre a escolha de Deborah:

Qual a necessidade de usar uma roupa dessa?

Essa roupa é para estar com as crianças? Acho que é para uma balada, né?

Eu concordo a roupa não foi adequada para ocasião, além de muito estranha a calça está caindo, aparecendo o cavado do colã. Muito feio e nada a ver.

Por outro lado, alguns fãs decidiram apoiar a musa e não pouparam palavras para demonstrarem carinho e admiração por Deborah:

Amo os looks que você usa! Sempre arrasando.

Amo! Você é maravilhosa demais para ser humana, deve ser uma deusa.

Você arrasando como sempre.

Mas você acha que apenas a internet ficou chocada com a roupa de Deborah Secco? Nananinanão! Na entrada do evento, Rafa Kalimann, Susana Vieira e Carolina Dieckmann estavam dando uma entrevista para a TV Globo quando foram surpreendidas pela chegada da atriz.

- Gente, como vocês conseguem fazer as roupas assim? Eu não sei o que essas garotas fazem, disparou Susana enquanto cobria o quadril de Deborah.

- Na minha casa chegam essas camisetas enormes, uma tamanho M e outra tamanho G.

- É que eu mandei dar uma customizada, confessou a artista.

As três continuaram se divertindo enquanto comentavam a escolha de seus looks. Rafa estava usando um conjunto verde, que combinava com o escrito em sua camiseta, enquanto Carolina optou por fazer alguns cortes na camiseta que ganhou e completou o look com um top branco e uma calça preta.