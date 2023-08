Suga, do BTS, é o 3º membro do grupo a iniciar serviço militar na Coreia do Sul

08/08/2023 | 13:58



Após sua primeira turnê solo no início deste ano, Suga, rapper, cantor, compositor e superastro do k-pop, tornou-se o terceiro membro do BTS a iniciar o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul.

"Gostaríamos de informar aos fãs que SUGA iniciou o processo de alistamento militar depois de solicitar o cancelamento do adiamento de seu alistamento", disse a Big Hit Music em um comunicado.

"Pedimos amor e apoio contínuos dos fãs a SUGA até que ele complete seu serviço militar e retorne com segurança. Nossa empresa não poupará esforços para fornecer suporte ao nosso artista."

Na Coreia do Sul, todos os homens aptos de 18 a 28 anos são obrigados por lei a cumprir de 18 a 21 meses de serviço militar sob um sistema de recrutamento destinado a impedir ataques da rival Coreia do Norte.

A lei concede isenções especiais a atletas, músicos clássicos e tradicionais, bailarinos e outros dançarinos, caso obtenham prêmios em determinadas competições e forem avaliados como tendo grande prestígio nacional. Estrelas do k-pop e outros artistas não estão sujeitos a tais privilégios.

No entanto, em 2020, o BTS adiou seu serviço até os 30 anos depois que a Assembleia Nacional da Coreia do Sul revisou sua Lei do Serviço Militar, permitindo que estrelas do k-pop atrasassem seu alistamento até os 30 anos.

Houve um acalorado debate público em 2022 sobre a possibilidade de oferecer isenções especiais do serviço militar obrigatório para os membros do BTS, até que a agência de gerenciamento do grupo anunciou em outubro que todos os sete membros cumpririam suas funções.

Em dezembro de 2022, o membro mais velho do BTS, Jin, se alistou aos 30 anos após revogar seu pedido para atrasar o recrutamento. J-Hope seguiu o exemplo em abril passado.