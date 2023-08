Ossel se internacionaliza e promove encontro de diplomatas em Santo André

Nilton Valentim



08/08/2023 | 13:19



Representantes de pelo menos dez países são esperados no Primeiro Encontro de Repatriação, promovido nesta quarta-feira pela Ossel Assistência, na enoteca Mont Cristo, em Santo André. O objetivo da reunião é estreitar os relacionamentos com os agentes oficiais em território estrangeiro, encarregados de promover os interesses e de proteger os seus cidadãos.



Confirmaram presença os cônsules de países como Austrália, Inglaterra, Peru, Irlanda e Portugal, além de empresas como a Point Cargo Empresa Traslado Aéreo, a Drinks Fly Empresa Voo Executivo e os tradutores juramentados, o inglês Vladmir Vranjack e a uruguaia Cristina Vranj. A psicanalista Joyce Alves Feliciano, do Instituto Lasso, parceira da Ossel no projeto Mãos que Acolhem, também está no presente no evento para falar sobre o luto nas diferentes nacionalidades.

Atuando no segmento funerário desde 2021, criou uma área internacional para cuidar dos trâmites referentes ao transporte de corpos de brasileiros que morrem em outro país. Além da dor, as famílias aina enfrentam a grande burocracia, com papeladas e custos altos. Em ocasiões como esta, é necessário providenciar a repatriação, ou seja, devolver o cidadão a sua pátria de origem, a fim de que seus familiares e amigos consigam realizar sua despedida.

A empresa entrou para a NFDA sigla em inglês, (National Funeral Directors Association) que significa Associação Mundial de Serviços Funerários. “Esse órgão nos valida como empresa para realizar esse serviço, que não é nada simples. Cada nação tem a sua exigência burocrática, consular e necessidades culturais”, explica Regina Célia Alves Diniz, diretora administrativa e operacional da Ossel.



Segundo ela, o bom relacionamento desenvolvido pela marca com as bases dos consulados brasileiros em outros países tem facilitado o processo e o agilizado. “Em alguns casos, conseguimos trazer o corpo numa média de 15 dias, sendo que os trâmites, de forma comum, podem demorar meses. A partir do momento que a pessoa contrata a Ossel, o único procedimento que a família precisa realizar é o de nos avisar. A partir de então, vamos reunir documentos e orientar o passo a passo”, destaca a executiva.

“As empresas funerárias possuem a experiência em traslados ao Exterior e conhecemos as exigências legais. Nos encarregamos de todos os trâmites junto às autoridades locais e ao consulado. É necessário, apenas, que um familiar embarque ao país onde o corpo está e procure a funerária que vamos indicar. A partir de então, realizamos todas as outras tratativas”, conta Regina Célia.

O serviço, além de toda a documentação (seja em qual língua for), inclui o translado, preparação, monitoramento e recebimento do corpo (entrada e desembarque em aeroporto). É feito o certificado médico que indique a causa da morte; registro civil do óbito e o consular do óbito no consulado; além do todo o traslado, registrado em cartório brasileiro.

O custo do serviço gira em torno de R$ 20 mil, mas esse valor muda muito de acordo com cada caso. “É algo que ninguém quer pensar, mas cada dia mais comum, principalmente com o aumento de pessoas que vão morar em outros países, trabalhar ou passear. Nossa missão é dar dignidade a quem foi e cuidar com carinho de quem fica; organizando tudo o que for necessário”, finaliza Regina Célia, diretora administrativa e operacional da Ossel.