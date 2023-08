Amazônia não é um vazio a ser ocupado ou tesouro a ser saqueado, diz Lula

08/08/2023 | 12:51



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, 8, que a Floresta Amazônica não pode ser tratada como um "depósito de riquezas" e que não é um vazio "a ser ocupado" ou um "tesouro a ser saqueado". "Queremos retomar cooperação com os países e superar desconfianças", disse, durante a Cúpula da Amazônia, em Belém, capital do Pará.

O petista destacou que os recursos da região não serão mais explorados "a serviço de poucos". Segundo ele, o sistema internacional global reservou aos sul-americanos o papel de fornecedor de matéria-prima. "A transição ecológica justa nos permite mudar esse quadro", disse.

"A Amazônia é nosso passaporte para uma nova relação com o mundo - uma relação mais simétrica, na qual nossos recursos não serão explorados em benefício de poucos, mas valorizados e colocados a serviço de todos", acrescentou.

Lula também fez críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com ele, o antecessor tornou o país "um pária entre nações" e permitiu o aumento do desmatamento. "A crise política que se abateu sobre o Brasil levou ao poder um governo negacionista com consequências nefastas", disse.

O presidente brasileiro acrescentou que redes criminosas se organizaram e ampliaram a insegurança na Amazônia. Ele alegou que seu governo mudou esse cenário. "E, ao mesmo tempo, conseguimos aumentar a produtividade agrícola na região, mostrando que é possível crescer sem derrubar a floresta", pontuou Lula.