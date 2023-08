Ibovespa opera em queda, puxado por ações de commodities em dia de aversão ao risco

08/08/2023 | 11:59



Os temores quanto ao ritmo da economia da China dão o tom dos negócios na Bolsa brasileira, onde as perdas são praticamente generalizadas. O Ibovespa chegou a testar o suporte dos 117 mil pontos nas mínimas do dia (117.491,95 pontos), mas reduziu o ritmo e tem encontrado algum equilíbrio nos 118 mil pontos. Lideram as perdas as ações de empresas ligadas a commodities, como Vale, siderúrgicas e Petrobrás.

As exportações da China caíram 14,5% em julho ante igual mês do ano passado, após recuarem 12,8% em junho, segundo dados da alfândega do país. O resultado veio pior do que o esperado por economistas consultados pela FactSet, que previam queda de 12,5%. Também no confronto anual, as importações chinesas tiveram redução de 12,4% em julho, mais forte do que a baixa de 5,1% projetada. Nesse ambiente, os preços das commodities internacionais recuam desde cedo, bem como as bolsas pelo mundo.

O mercado brasileiro de ações também dedica o dia à repercussão da ata da mais recente reunião de política monetária do Banco Central e dos resultados do Itaú Unibanco, divulgados ontem no final do dia, que não decepcionaram. O banco teve lucro líquido gerencial de R$ 8,742 bilhões no segundo trimestre, cifra 13,9% maior que o de igual intervalo de 2022. A inadimplência subiu 0,3 ponto porcentual na mesma comparação, para 3%, ainda assim mais baixo que seus concorrentes privados diretos.

Segundo Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, o "efeito China" é o principal motor das ordens de venda na bolsa brasileira, que também reflete uma semana carregada pela divulgação de balanços corporativos, além da expectativa pelo IPCA de julho, a ser divulgado na próxima sexta-feira. Na avaliação dele, a ata da reunião do Copom deixou uma fresta para uma maior flexibilização da política monetária, a depender do comportamento da inflação.

"O IPCA-15 melhor lançou o Ibovespa para além dos 120 mil pontos e o índice cheio talvez gere potencial para a alta", afirma ele, ponderando a necessidade de melhora no cenário externo e avanço da pauta econômica doméstica.

Às 11h35 o Ibovespa tinha 118.474,55 pontos, em baixa de 0,76%. Vale ON recuava 2% e Gerdau PN, 2,95%. Entre as ações que fazem parte da carteira teórica, as maiores quedas são de Petz ON (-4,65%), Dexco ON (-3,68%) e Méliuz ON (-3,39%).