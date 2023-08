Maior aposta do Cruzeiro na última janela, Matheus Pereira sofre lesão no joelho

08/08/2023 | 11:56



Grande aposta do Cruzeiro para a segunda metade da temporada, o meia Matheus Pereira virou baixa logo após disputar seu primeiro jogo como titular da equipe mineira. O jogador de 27 anos sofreu uma lesão no joelho esquerdo, segundo informou o clube nesta terça-feira. Não há informação sobre o tempo de afastamento.

"O Cruzeiro informa que o atleta Matheus Pereira foi submetido a exames que constataram lesões nos ligamentos cruzado posterior e colateral medial do joelho esquerdo", informou o clube, que descartou a cirurgia. "O tratamento indicado para o caso é conservador, ou seja, sem necessidade cirúrgica. O atleta já iniciou a recuperação no Departamento de Saúde do Cruzeiro."

O clube não apontou uma estimativa de tempo para a recuperação do meio-campista. Mas é possível que ele fique afastado por cerca de um mês. Assim, deverá ser desfalque nas próximas quatro partidas, contra Palmeiras, Corinthians, Grêmio e Red Bull Bragantino. O jogador poderia retornar para o duelo com o Santos, no dia 13 de setembro.

Matheus Pereira foi contratado por empréstimo junto ao Al Hilal, da Arábia Saudita, até o meio de 2024. O jogador chegou ao clube mineiro com o status de grande aposta do time na janela de transferências finalizada na semana passada.

O meia, contudo, acabou se lesionando logo em sua primeira partida como titular, no domingo, no empate do Cruzeiro com o líder Botafogo. Matheus Pereira se machucou numa dividida com o atacante Victor, no segundo tempo. Com forte dor no joelho, acabou substituído logo em seguida.

Antes, ele havia feito sua estreia com a camisa do Cruzeiro na rodada anterior, ao entrar em campo nos minutos finais do empate com o Athletico-PR por 3 a 3, no dia 29 de julho