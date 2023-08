Dining in the Dark – São Paulo recebe degustação às cegas

Redação

Do Rota de Férias



08/08/2023 | 11:55



Nos dias 11, 18 , 25 de agosto e 1 de setembro, o Hub Food Art & Lounge, restaurante contemporâneo do Pullman São Paulo Vila Olímpia, na capital paulista, será palco Dining in the Dark, jantar especial que promove uma degustação às cegas. A experiência é promovida pela Fever, plataforma de descoberta de entretenimento ao vivo, para despertar os sentidos dos participantes.

Dining in the Dark: degustação às cegas

Na experiência, os participantes saboreiam um menu especial, completamente vendados, em um restaurante praticamente às escuras, iluminado apenas por algumas velas.

É possível escolher entre três cardápios: Verde (com pratos inteiramente vegetarianos), Vermelho (com pratos predominantemente feitos com carne vermelha) ou Azul (no qual o peixe é a estrela principal).

Todos contam com entrada, prato principal e sobremesa, mas as receitas serão uma grande surpresa para os participantes, para aguçar ainda mais a imaginação e os sentidos. Frases como “uma explosão de sabores vibrantes e exóticos, como uma brisa refrescante do oceano” ou “uma fusão de comida caseira com o toque de sofisticação da culinária moderna” são dadas como pistas.

Os ingressos para a degustação às cegas custam a partir de R$ 200 e podem ser adquiridos pelo site ou app da Fever. O jantar tem início marcado para às 20h e dura cerca de uma 1h30min.