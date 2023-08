5 dicas para melhorar o desempenho da sua conexão

Da Redação

Do 33Giga



08/08/2023 | 11:55



*Por Cid Kuahara // Na Era Digital em que vivemos, a internet passou a ser considerada um serviço essencial, pois quase tudo pode ser feito a partir de um acesso na web. Por exemplo: reuniões, estudos, pagamentos de contas, compras, mercado, encontros virtuais, assistir filmes e séries via streaming e tantas outras atividades.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

A pesquisa TIC Domicílios 2022, divulgada recentemente pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), mostra que a banda larga fixa está presente em 71% dos lares do País. Desse percentual, 62% são conexões via fibra óptica ou cabo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Para quem trabalha ou estuda com seu computador no dia a dia, um dos grandes desafios é adquirir internet de qualidade – com velocidade e que não tenha oscilações no sinal. Escolher uma boa operadora é essencial.

Existem também formas de melhorar o desempenho da rede e vou compartilhar algumas dicas.

Posicionar seu roteador da maneira correta

O maior erro que as pessoas costumam cometer é esconder o roteador atrás de móveis ou nos cantos da casa.

É muito importante que o roteador fique em um local bem centralizado e alto, para que o sinal chegue totalmente livre de obstáculos e por igual em todos os cômodos.

Instale um repetidor de sinal

Essa pode ser uma das principais soluções para o desempenho do seu sinal, caso alguns cômodos fiquem muito longe do roteador ou em andares acima.

Existem muitos modelos no mercado, e o repetidor de sinal pode ser um grande aliado para solucionar o problema de lentidão na sua casa ou trabalho.

Mantenha seus aparelhos atualizados

É fundamental manter os aparelhos atualizados para garantir que a velocidade e a segurança na transmissão de dados e sinal de wi-fi ocorra sem interferências.

Não ignore aquelas mensagens que recebemos de tempos em tempos, que existem atualizações disponíveis para os dispositivos.

Certifique a quantidade de dispositivos

Uma rede disputada por diversos equipamentos influencia muito no quanto cada computador poderá usufruir da internet.

Além disso, mantenha sempre o sinal fechado ou troque a senha a cada três meses para desconectar outras pessoas que possam estar usando a sua conexão sem permissão.

Reveja seu plano de internet

Verifique se o problema não está na velocidade contratada – use um medidor de velocidade para certificar que recebe o contratado (como o do 33Giga).

Caso esteja recebendo o sinal normalmente, confira se algum dispositivo está puxando muita banda no momento em que tenta usar a internet.

Assistir a séries ou fazer downloads de jogos e outros arquivos consomem banda. Se alguém faz esse tipo de uso enquanto você tenta usar a internet, isso pode ser o motivo do congestionamento da rede.

—

É importante ressaltar que algumas dicas dependem muito do modelo e da marca do seu roteador. Mas, investir em uma boa conexão é fundamental para melhorar a produtividade, seja no trabalho ou no estudo, ou até mesmo para curtir momentos de lazer, como ver uma série depois do expediente.

Com essas sugestões, você garante um melhor desempenho da internet em sua casa ou no trabalho.

—

* Cid Kuahara é diretor de redes das operadoras de telecom Mob e Wire, que pertencem ao Grupo Alloha Fibra, operadora independente de fibra óptica do Brasil.