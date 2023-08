Resumo da Copa: Colômbia avança às quartas de final pela 1ª vez e França atropela Marrocos

08/08/2023 | 10:49



Colômbia e França são as últimas seleções classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo feminina. Na madrugada desta terça-feira, as colombianas superaram a Jamaica pelo placar mínimo e, pela primeira vez na história, estão entre os oito melhores times do torneio.

Já a França não tomou conhecimento do Marrocos e, após um primeiro tempo arrasador, goleou as africanas e se classificou para a próxima rodada. Com estes resultados, estão definidos todos os confrontos das quartas de final do Mundial disputado na Austrália e na Nova Zelândia.

As quartas de final terão Holanda x Espanha, Japão x Suécia, Austrália x França e Inglaterra x Colômbia.

ATAQUE COLOMBIANO SUPERA DEFESA JAMAICANA

O jogo entre Colômbia e Jamaica começou como um confronto entre ataque e defesa. As sul-americanas iniciaram a partida com maior posse de bola, mas encontravam muita dificuldade para furar o bloqueio caribenho. A Jamaica até ficou mais com a bola no final do primeiro tempo, mas pouco fez. Com um jogo travado, ambas as equipes foram para o intervalo sem terem criado grandes chances.

O segundo tempo, no entanto, já começou com um gol colombiano. Após um longo cruzamento, Catalina Usme recebeu a bola na área e deu um belo tapa de chapa para abrir o placar. Foi o primeiro gol da Colômbia em um mata-mata de Copa do Mundo.

Na frente do confronto, as sul-americanas até tentaram controlar a partida, mas a Jamaica se jogou ao ataque. Nos minutos finais, muitas foram as chances criadas, mas as colombianas conseguiram permanecer com a vantagem e, ao soar do apito final, comemoraram como ninguém a classificação.

FRANÇA FAZ TRÊS EM 10 MINUTOS E DESPACHA MARROCOS

O sonho marroquino era bonito, mas a França pouco se importou com a bela história construída pelas africanas e, em 23 minutos de jogo, já havia resolvido a partida. Em ritmo acelerado, as francesas abriram o placar aos 15. Cinco minutos depois, mais um. E, para fechar a conta, Le Sommer fez o terceiro aos 23 da primeira etapa.

Com a vantagem tão grande do favorito, Marrocos se perdeu no jogo. A França poderia ter ampliado, mas o primeiro tempo acabou em 3 a 0. Na volta da partida, ambas as equipes assumiram posturas diferentes. Marrocos parecia bem mais organizado e até chegou a oferecer algum perigo para as francesas. As europeias, no entanto, estavam claramente se poupando para a próxima fase e pouco produziram.

Ainda assim, foi Le Sommer quem fez o único gol da segunda etapa, ampliando a vantagem francesa e sacramentando a eliminação marroquina. Agora, a França enfrenta o fantasma das quarta de final: a seleção europeia foi eliminada nessa fase do torneio nas duas últimas edições do Mundial.

Confira os próximos jogos da Copa do Mundo:

10/08

22h - Holanda x Espanha

11/08

4h30 - Japão x Suécia

12/08

4h - Austrália x França

7h30 - Inglaterra x Colômbia