Déficit comercial dos EUA em junho cai para US$ 65,50 bilhões

08/08/2023 | 10:27



O déficit comercial dos Estados Unidos recuou a US$ 65,50 bilhões em junho, informou nesta terça-feira, 8, o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pela FactSet previam US$ 65,0 bilhões. A queda ante o mês anterior foi de 4,1%, com recuo de 0,1% nas exportações, a US$ 247,5 bilhões, e baixa de 1,0% nas importações, a US$ 313,0 bilhões.

O órgão ainda informou que revisou o déficit comercial do mês anterior, maio, de US$ 68,98 bilhões antes informados a US$ 68,29 bilhões.