Tebet anuncia projeto de integração de países amazônicos e crédito de R$ 4,5 bi a produtores

08/08/2023 | 10:27



A ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou na manhã desta terça-feira, 8, dois programas voltados à preservação da Amazônia, que envolvem a integração entre países amazônicos e uma linha de financiamento para micro, pequenos e médios produtores da região. O anúncio foi feito em entrevista à Globonews.

"O Amazônia Forever é um projeto patrocinado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) em parceria com o governo federal através do Ministério do Planejamento", disse. "Pensamos em financiamentos organizados para os países amazônicos, onde estaremos olhando pela ótica de integração regional na área da infraestrutura, de saneamento e de mobilidade urbana", afirmou.

"Ontem (segunda-feira), de forma concreta, iniciamos o segundo programa chamado Coalizão Verde, que envolve 19 bancos públicos, o que também é inédito", continuou a ministra. "Tivemos lado a lado o BID e o Banco Mundial, numa demonstração que o bancos públicos, bancos regionais e bancos amazônicos estão todos focados no mesmo projeto."

"Foi assinada ontem uma linha de financiamento do BID com o BNDES de R$ 4,5 bilhões voltada para micro, pequenos e médios produtores e empresários para que possamos conciliar a atividade econômica com a sustentabilidade", completou.

A Cúpula da Amazônia reúne oito presidentes de países amazônicos a partir desta terça-feira em Belém, no Pará, para debater questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável da região.