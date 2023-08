Preta Gil cai no choro após receber surpresa de Ivete Sangalo no Criança Esperança: Te amo demais!

08/08/2023 | 10:11



O Criança Esperança está recheado de emoção! Na noite da última segunda-feira, dia 7, Preta Gil foi uma das artistas que subiu ao palco para cantar e escolheu homenagear a madrinha Gal Costa com a música Força Estranha. O momento ficou ainda mais emocionante quando a cantora foi surpreendida por uma amiga e caiu no choro.

Enquanto a artista estava entoando os versos da canção, com a imagem de Gal ao fundo, Ivete Sangalo entrou e começou a cantar junto. Preta foi completamente surpreendida pela presença da baiana ao seu lado e não conseguiu conter as lágrimas. Em um belíssimo momento, as duas se abraçaram e finalizaram a canção como um dueto.

Ivete compartilhou nas redes sociais um vídeo da apresentação e escreveu:

P.R.E.T.A. A primeira vez que encontrei Preta pensei: vamos ser amigas para sempre! Sintonia de amor de verdade. Preta, a sua força é gigante. O seu caminho é de luz e de todo amor que existir nesse mundo, porque você merece. Eu te amo profundamente. Lhe ver cantando tão linda, tão presente, me emocionou demais. Parabéns minha Pretoca linda. Juntas ateeeeeeeeeeee. Viva você, meu amor!!!!!

Preta também publicou o registro no Instagram e agradeceu Ivete pela surpresa:

Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Homenagem a minha madrinha Gal no Criança Esperança! Te amo infinito e sempre! Viva Gal Costa, sua voz nunca vai se calar! Obrigada irmã Ivete Sangalo pela surpresa no final! A homenagem ficou mais linda com você ao meu lado! Te amo demais!

Nos comentários, Giovanna Ewbank se emocionou:

Quanto força, amor e emoção nesse vídeo preta!!!!! Eu não sei o que dizer, só sentir e chorar de emoção! O momento mais lindo da noite! Amo você!