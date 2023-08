O futuro dos eventos é a tokenização?

Da Redação

Do 33Giga



08/08/2023 | 09:55



*Por Diego Guareschi // A pandemia impactou setores no mundo todo, e para as empresas sobreviverem no mercado a saída encontrada foi investir ainda mais em tecnologia. De fato, alguns segmentos foram mais afetados do que outros devido às restrições de distanciamento social.

O setor de eventos, por exemplo, que sempre ofereceu uma experiência presencial, teve que se adaptar a essa nova realidade e aderir uma proposta muito mais digital, inovadora e tecnológica aos participantes. Hoje, totalmente de volta a ativa, é notório a forte presença tecnológica nos eventos presenciais.

E por falar em tecnologia, como a tokenização se tornou o futuro dos eventos?

O que muitos ainda não sabem é que a tecnologia blockchain tem grande qualificação para ser aplicada em vários setores sendo uma importante ferramenta para automatizar e inovar modelos de negócios.

Em eventos online ou presenciais, o uso na emissão de ingressos por meio da tokenização oferece a oportunidade do participante adquirir um token e com esse ativo digital é possível trocar por algo que terá na agenda do evento, como por exemplo o acesso a uma outra palestra, a fim de criar uma experiência imersiva.

A tecnologia blockchain abre oportunidades para todos os envolvidos no evento e sua grande vantagem é proporcionar uma experiência personalizada e segura. Aos planejadores do evento, é possível mapear dados mais aprofundados desde quem participou do evento, quais temas tiveram mais destaques e até por onde transitaram.

Informações valiosas armazenadas na rede blockchain podem dar insights para melhorar o evento no futuro. De acordo com o estudo da Accenture, empresa multinacional de consultoria de gestão, tecnologia da informação e outsourcing, 83% dos consumidores estão dispostos a compartilhar seus dados se isso resultar em uma experiência mais personalizada.

Segundo o estudo de 2022 da MarketsandMarkets Research, plataforma de inteligência competitiva e pesquisa de mercado, apontou que o setor de tokenização atingiu valor de mercado de US$ 2,3 bilhões em 2021. Até 2026 a expectativa é de crescimento de 148%, atingindo US$ 5,6 bilhões em valor. Os números são a prova que a tokenização tem ganhado cada vez mais apreço no mercado.

No setor de eventos, ainda reforço como a tecnologia pode ser benéfica, com ela é possível garantir a autenticidade e exclusividade do ingresso, além disso a digitalização desempenha um papel fundamental para a sustentabilidade, principalmente em não ter ingressos físicos ou qualquer interação que tenha algum gasto energético.

Por fim, a tecnologia sem dúvidas é o ponto chave para se manter no mercado e inovar. Com um consumidor muito mais exigente, o novo papel dos eventos é investir em experiências personalizadas. O que posso afirmar é que a adoção da tokenização veio para ficar, não só nos eventos, mas em diversos setores que desburocratizaram processos e descobriram novos modelos de negócios levando seus ativos para o ambiente digital.

*Diego Guareschi é CMO da Hathor