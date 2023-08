Charge - 8 de agosto de 2023

Seri



08/08/2023 | 09:07



Os 225,6 mil veículos emplacados em julho representam a melhor marca para o mês desde 2019. Os números divulgados ontem pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) mostram o impacto da MP (Medida Provisória) 1.175 para o setor. O governo federal concedeu crédito de impostos no valor de R$ 800 milhões às montadoras, que reduziram o valor de carros de até R$ 200 mil com descontos entre R$ 2.000 e R$ 8.000. No período, foram fabricadas 183 mil unidades, o que representa queda de 16,4% ,a comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação a junho, a diminuição foi de 3,3%.

A primeira quinzena teve um desempenho muito acima da média por conta dos emplacamentos de automóveis e comerciais leves favorecidos com o bônus oficial, somado aos descontos oferecidos pelas montadoras. Na segunda quinzena esse efeito foi diluído, mas as vendas se mantiveram elevadas pela estratégia de várias marcas que bancaram a manutenção de descontos.