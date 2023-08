Prefeitos e Economia

Da Redação



08/08/2023 | 09:02



Bloco geográfico que consolidou sua força econômica com o desempenho da indústria automotiva, o Grande ABC acompanha com especial interesse os rumos do setor. Nos últimos tempos, desde que a Ford anunciou sua saída de São Bernardo, em 2019, os moradores das sete cidades têm ficado apreensivos diante da ausência de debate sobre o futuro do segmento produtivo na região. Consolidou-se no seio da opinião pública a visão de que os municípios pouco podem fazer para segurar em seus limites grupos empresariais quando suas diretorias decidem mudar o endereço de suas unidades. Mas podem fazer muito para atrair novos negócios. Este é, portanto, o debate a ser realizado.

Julho foi altamente positivo para o setor automobilístico. Dados divulgados pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) mostram que 225,6 mil veículos foram emplacados no mês passado – melhor marca para os 30 dias desde 2019. Mas não se trata de tendência. O segmento colhe os frutos da MP (Medida Provisória) 1.175, por meio da qual o governo federal concedeu crédito de impostos no valor de R$ 800 milhões às montadoras, que reduziram o valor de carros de até R$ 200 mil com descontos entre R$ 2.000 e R$ 8.000. Nada assegura que, com o fim do incentivo, o mercado se mantenha aquecido – o mais provável, aliás, é que recue.

O certo é que, diante dos sobressaltos da indústria automotiva, que possivelmente serão acentuados pela mudança da matriz energética, o Grande ABC precisa debater que tipo de indústria pretende atrair para se tornar menos vulnerável aos percalços advindos do processo de substituição do combustível fóssil por alternativas ambientalmente mais sustentáveis, que deverá abalar as montadoras na próxima década. O Consórcio Intermunicipal tem legitimidade para conduzir a discussão sobre qual será o papel econômico das sete cidades nos próximos anos. Embora investimentos dependam bastante do sucesso da política macroeconômica, prefeitos são fundamentais para atrair bons negócios.