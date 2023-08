Críticos escolhem as melhores séries de TV dos últimos 25 anos

Bianca Bellucci

Em celebração aos 25 anos do Rotten Tomatoes, o site decidiu realizar uma série de retrospectivas. Uma delas indica as melhores séries de TV lançadas a partir de 1998. Para montar o ranking, o portal enviou uma pesquisa aos críticos credenciados, pedindo-lhes que escolhessem (sem ordem específica) seus cinco programas favoritos. A relação foi montada a partir dos votos. Aqui, é possível ver as 10 primeiras colocações. Para acompanhar a seleção completa, que contempla 25 nomes, clique aqui.

1. Breaking Bad – Disponível via Netflix

Na primeira posição das melhores séries de TV dos últimos 25 anos está Breaking Bad. A história retrata a vida do professor de química Walter White. Após ser diagnosticado com câncer no pulmão, ele sofre um colapso emocional e abraça uma vida de crimes, produzindo metanfetamina de alta pureza. A ideia é pagar as dívidas hospitalares e deixar um bom futuro aos filhos.

2. The Sopranos – Disponível via HBO Max

Esta série com seis temporadas gira em torno dos conflitos pessoais e profissionais de Tony Soprano, um chefe mafioso ítalo-americano de Nova Jersey (EUA). O título já foi eleito por mais de um meio como a melhor série de todos os tempos, incluindo a revista Rolling Stones e o Writers Guild of America, entidade que reúne roteiristas dos Estados Unidos.

3. The Wire – Disponível via HBO Max

Um grupo de policiais liderados pelos detetives Jimmy McNulty, Bunk Moreland e Kima Greggs, sob o comando do tenente Cedirc Daniels, tenta combater o mundo do tráfico em Baltimore (EUA), que é liderado pelo perigoso Stringer Bell. Para isso, eles têm como principal “arma” as escutas telefônicas.

4. Mad Men – Disponível via Amazon Prime Video

Esta série mostra Nova York (EUA) nos anos 1960. O protagonista Don Draper enfrenta dificuldades para permanecer no topo do mundo de grande pressão das agências de publicidade. Em torno dele estão sua família, os demais sócios e os funcionários da empresa.

5. Succession – Disponível via HBO Max

Apesar de ter sido encerrada em maio deste ano, Succession já se encontra entre as melhores séries de TV dos últimos 25 anos. Aqui, o espectador é convidado a acompanhar a história da família Roy, composta por Logan e seus quatro filhos, que controla um dos maiores conglomerados de meios de comunicação e entretenimento do mundo.

6. The Leftovers – Disponível via HBO Max

Uma comunidade suburbana perdeu centenas de pessoas em um repentino arrebatamento. Kevin Garvey, o novo chefe de polícia, deseja seguir em frente e levar um sentimento de esperança para seus vizinhos traumatizados, mesmo enquanto sua própria família se desintegra.

7. Game of Thrones – Disponível via HBO Max

A série de livros de George R.R. Martin é levada à tela pela HBO. Na trama, famílias poderosas – reis e rainhas, cavaleiros e renegados, homens honestos e mentirosos – disputam um jogo mortal para assumir o Trono de Ferro e controlar os Sete Reinos de Westeros.

8. Twin Peaks: The Return – Disponível via Paramount+

A misteriosa morte de Laura Palmer na pacata cidade de Twin Peaks dá início a uma série de problemas ao agente do FBI Dale Cooper e ao xerife Harry Truman. Eles são os responsáveis pela investigação do crime e acabam percebendo que várias pessoas da cidade estão envolvidas e que segredos obscuros estão por trás do caso.

9. Lost – Disponível via Star+

Os sobreviventes de um voo que estava milhas fora do curso caem em uma ilha. O local remoto abriga um sistema de segurança monstruoso, uma série de abrigos subterrâneos e um grupo de sobrevivencialistas violentos escondidos nas sombras.

10. Six Feet Under – Disponível via HBO Max

Última posição entre as melhores séries de TV dos últimos 25 anos. Neste programa tragicômico, a morte é tratada com leveza e bom humor. Ao longo de cinco temporadas, o espectador é convidado a acompanhar a história da família Fisher e a rotina em sua funerária baseada em Los Angeles, Califórnia (EUA).