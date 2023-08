Atrofia Muscular Espinhal atinge 1.525 brasileiros, estima pesquisa

Beatriz Mirelle



08/08/2023 | 07:00



No Brasil, 1.525 vivem com a AME (Atrofia Muscular Espinhal), segundo estimativa do Iname (Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal) e Roche. Essa é uma doença hereditária e sem cura que causa redução na capacidade de locomoção, perda de controle muscular e problemas de respiração e alimentação. No Dia Nacional de Luta contra essa patologia, especialista e ativista da região destacam a necessidade de conscientização sobre o tema para ajudar no diagnóstico precoce e tratamento assertivo.



A AME é caracterizada pela interferência na produção da proteína que ajuda a manutenção dos neurônios motores, sendo a principal característica a falta de força para segurar a própria cabeça. “É uma doença neurodegenerativa. Causa fraqueza na medula espinhal e paralisia muscular. Geralmente a criança não consegue sentar, tem pouco controle na cabeça e até o choro e tosse são fracos. Depois, quando crescem, não tem capacidade de engolir alimentos”, pontua Lafayette Lage, médico ortopedista, especialista em cirurgia de Resurfacing (recobrimento da cabeça do fêmur). De acordo com o Ministério da Saúde, a doença pode ser diagnosticada antes do nascimento ou até a terceira década de vida. Apesar de não ter cura, Lage informa que o tratamento deve ser multidisciplinar. “Além de sintomas musculares e neurológicos, pode causar sintomas pulmonares, com dificuldade de respiração, ortopédicos, com escoliose, e gastrointestinais, como refluxo, por exemplo. É fundamental a criação de políticas públicas, já que o acompanhamento deve ser feito com mais de um profissional.”



Para o comerciante Renato Trevellin, 47 anos, o tratamento do filho foi uma grande conquista. O pequeno Gianlucca Trevellin, 11, foi diagnosticado com AME com 1 ano. Durante o processo de investigação, os médicos “desacreditavam” que o menino pudesse viver tanto. “Ele não segurava o pescoço, tinha dificuldades para levantar os braços e as pernas. Com oito meses, ele foi internado com fraqueza respiratória e muscular e ficou 53 dias no hospital. Só assim veio o resultado. Falavam que ele não ia sobreviver.”



Os anos passaram e em 2017 a família começou a luta para que o filho pudesse receber o remédio para o tratamento pela rede pública. “Quando o Spinraza (medicamento utilizado nos Estados Unidos) foi aprovado no Brasil, conseguimos uma liminar para que ele pudesse ter acesso. Apenas em março de 2018, ele iniciou o acompanhamento.”



Mesmo com a vitória, Renato Trevellin reforça que ainda há pouca divulgação sobre doenças raras no Brasil, o que dificulta o diagnóstico e tratamentos dos pacientes. “Até hoje encontramos pessoas que nunca ouviram falar sobre a AME, assim como nós antes do nascimento do Gianlucca. As doenças raras deveriam ser debatidas nas escolas para que a sociedade esteja mais preparada para lidar com esses casos.”



Em 2019, o Ministério da Saúde incorporou o tratamento com Spinraza no SUS (Sistema Único de Saúde). A aplicação é feita por profissionais dos Serviços de Referência. Segundo Renato Trevellin, 1.300 brasileiros são tratados com o mesmo remédio utilizado pelo filho.