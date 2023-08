Santo André Intelli inicia luta pela final do Paulista de Futsal

Cleber Ferrette



08/08/2023 | 07:00



O Santo André Intelli começa hoje a busca pela decisão do Campeonato Paulista de Futsal. A equipe da região encara o Corinthians, às 19h15, no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, marcando a partida ida. A volta será na semana que vem no Ginásio Noêmia Assunção, no Camilópolis.



Como fez melhor campanha, o Santo André tem a vantagem de jogar por dois empates. O regulamento da competição também prevê que, em caso de derrota hoje, o time da região precisará vencer por qualquer placar no jogo da volta e ainda terá vantagem do empate na prorrogação.



A partida de hoje é uma pita a mais na rivalidade entre as duas equipes, que nos últimos anos têm protagonizado confrontos interessantes. Há 15 dias, por exemplo, em partida válida pela LNF (Liga Nacional de Futsal), o Santo André goleou o alvinegro por 4 a 1. O ala Fernandinho, capitão da equipe andreense, prevê muito mais dificuldade no jogo desta noite. “Agora é decisão, A pegada é outra. Durante a fase de classificação você sabe que se perder terá outra oportunidade para se recuperar. Em uma semifinal não. Trata-se de um jogo grande, estamos preparados e confiantes”, disse.



Na outra semifinal, o Magnus/Sorocaba venceu as duas partidas contra a AABB e já está garantido na final.