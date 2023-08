Goleiro da seleção suíça, Sommer deixa Bayern para substituir Onana na Inter de Milão

07/08/2023 | 20:42



A Inter de Milão anunciou nesta segunda-feira o substituto de Onana, que foi para o mundo árabe. Yann Sommer, da seleção suíça, é o novo goleiro da equipe italiana. O experiente jogador de 34 anos deixa o Bayern de Munique para "jogar com mais regularidade" na nova casa.

Contratado por 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 34,2 milhões), Sommer assinou contrato por três anos e chegou feliz com o novo desafio da carreira. No Bayern, ele atuou em boa parte da temporada passada por causa de lesão de Neuer - quebrou a perna -, mas sabia que com a volta do titular, teria pouca chance atualmente.

"São vários os motivos que me levaram a vir para a Inter, um clube importante a nível italiano e mundial, com uma grande tradição. Jogar em um time como a Inter representa um novo desafio na minha carreira", disse o reforço, fceliz por estar na vice-campeã da Europa.

"Vestir esta camisa significa muito para mim, é algo que me deixa orgulhoso. Muitos goleiros lendários que jogaram aqui e estou ansioso para vestir a camisa e jogar no San Siro diante dos torcedores. Mal posso esperar para conhecê-los e sentir a força que transmitem no estádio."

Antes de começar o Campeonato Italiano, a Inter ainda faz dois amistosos, contra RB Leipzig e Egnatia, e Sommer espera já estar em campo. "Mal posso esperar para desafiar novos adversários e atacantes com a Inter, esperando obter grandes vitórias em estádios que não conheço", previu, antes de listar suas virtudes. "Sou um goleiro explosivo, corajoso, ajudando os companheiros até com os pés, tornando-se uma opção a mais e procuro transmitir confiança e calma."

"Entendemos e respeitamos o desejo de Yann Sommer de buscar um novo desafio na Inter de Milão, porque ele quer jogar como número 1 no gol a longo prazo. Yann Sommer nos tirou de uma situação difícil quando Manuel Neuer estava gravemente ferido e queremos agradecê-lo por seu comprometimento. Desejamos a ele tudo de bom e muito sucesso para o futuro", afirmou o CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen.