Desconto impulsiona a comercialização de veículos

Nilton Valentim



07/08/2023 | 20:45



Os 225,6 mil veículos emplacados em julho representam a melhor marca para o mês desde 2019. Os números divulgados ontem pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) mostram o impacto da MP (Medida Provisória) 1.175 para o setor. O governo federal concedeu crédito de impostos no valor de R$ 800 milhões às montadoras, que reduziram o valor de carros de até R$ 200 mil com descontos entre R$ 2.000 e R$ 8.000. No período, foram fabricadas 183 mil unidades, o que representa queda de 16,4% ,a comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação a junho, a diminuição foi de 3,3%.



A primeira quinzena teve um desempenho muito acima da média por conta dos emplacamentos de automóveis e comerciais leves favorecidos com o bônus oficial, somado aos descontos oferecidos pelas montadoras. Na segunda quinzena esse efeito foi diluído, mas as vendas se mantiveram elevadas pela estratégia de várias marcas que bancaram a manutenção de descontos.



O ritmo de vendas, com média diária de 10.743 unidades, ajudou a reduzir os elevados estoques das fábricas e das concessionárias. Eles estavam acima de 250 mil unidades no final de maio, e agora estão num patamar abaixo de 200 mil. Pelo nível de estoque que havia disponível, a produção de julho não teve o mesmo ritmo acelerado das vendas. O quadro foi de estabilidade nos números, a despeito de várias paradas de fábricas por férias coletivas, lay-offs e outros ajustes da oferta à demanda.



No acumulado do ano, a produção de 1,315 milhão de unidades está praticamente igual à dos sete primeiros meses de 2022, com alta de 0,3%. Crescimento maior está tendo o mercado interno, que acumula 1,224 milhão de unidades vendidas, 11,3% a mais que no ano passado.



O indicador mais prejudicado deste ano é o das exportações, sobretudo pelas complicações internas de destinos importantes como Colômbia e Chile, entre outros países sulamericanos. A Argentina mantém os patamares de 2022 no comércio com o Brasil, que já estavam aquém do potencial do mercado vizinho. A única surpresa positiva é o México, que lidera pela primeira vez na história o ranking de embarques de modelos brasileiros, com mais de 83 mil unidades, 90% acima do volume do ano passado. No total, as exportações do Brasil no ano chegaram a 257,7 mil unidades, baixa de 10,6% sobre janeiro a julho de 2022.