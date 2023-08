Morando e os veículos oficiais

Da Redação



08/08/2023



No fim de semana, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), tentou surfar na notícia de que ministros do governo Lula (PT) usam aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) para voltar às bases eleitorais ao marcar agendas institucionais estratégicas – um dos citados foi o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo. Na postagem, Morando garante que eliminou os carros oficiais, fazendo uso de aplicativo. Porém, a realidade em São Bernardo é diferente. A Prefeitura ainda dispõe de frota própria e tem servidor utilizando o veículo oficial para agendas nada relacionadas com a Prefeitura. Na semana passada, um carro oficial da Secretaria de Saúde foi flagrado em frente à Rua Henrique Savi, em Bauru, próximo do shopping da cidade do Interior, que fica a 377 quilômetros de São Bernardo.



Ofício

A denúncia chegou ao gabinete do vereador Julinho Fuzari (PSC), que já redigiu ofício questionando a Prefeitura de São Bernardo a respeito do tema. Ele quer saber os motivos pelos quais o carro oficial da Secretaria de Saúde estava em Bauru e, mais do que isso, longe de qualquer equipamento estadual – o veículo estava em frente ao Bauru Shopping.

Chá de cadeira

O vereador Paulo Chuchu (PRTB), de São Bernardo, tomou chá de cadeira do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na semana passada. Ex-assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e próximo da família Bolsonaro, Chuchu diz ter ficado mais de quatro horas esperando para ser recebido pelo governador. Irritado, deixou o Palácio dos Bandeirantes sem que a reunião tivesse sido realizada.

Aproximação

Na tentativa de dissipar qualquer ruído, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, escolhido pré-candidato a prefeito de São Bernardo pelo PT, tem feito todos os acenos para o deputado estadual Teonilio Barba (PT). O mais recente deles foi registrado no fim de semana, quando Luiz Fernando se reuniu com o grupo político de Barba. “Uma honra muito grande receber o apoio do grupo do deputado estadual Teonilio Barba. Vamos caminhar juntos em busca de uma cidade muito melhor e mais humana”, disse.

Briga – 1

O clima entre os vereadores Ricardo Alvarez (Psol) e Márcio Colombo (PSDB) anda cada vez mais tenso no plenário da Câmara de Santo André. Na semana passada, os dois bateram boca em público quando a casa foi analisar uma emenda de Alvarez ao projeto de lei que busca notificações em casos de autuação ambiental – o parlamentar pedia que a Secretaria de Meio Ambiente também fosse comunicada.

Briga – 2

Colombo avaliou que a emenda seria um ataque direto ao Polo Petroquímico de Capuava. “É um projeto de narrativa da empresa, que diz que a empresa oprime e polui”, avaliou o tucano. “É vergonhoso para esta Casa sinalizar para o Polo Petroquímico que a gente apoia a narrativa dos esquerdistas”, emendou.

Briga – 3

Alvarez retrucou. “Não se trata de perseguir ou atacar a imagem do Polo, que faz isso por conta própria. O vereador que provocou a discussão não leu o projeto. A motivação dele é ser contra o Psol, contra esquerda. É coisa pequena de gente pequena. Ele tem limitação pessoal cognitiva. Deveria procurar psicólogo, não ocupar a tribuna da Câmara.” A proposta de Alvarez foi rejeitada pela Casa.