Protocolo serve para evitar casos como o de Daniel Alves, diz Alex

Raphael Rocha



08/08/2023 | 07:00



O deputado federal Alex Manente (Cidadania), com base eleitoral em São Bernardo, comemorou a celeridade com que a Câmara Federal aprovou o projeto de lei que institui protocolo de proteção à mulher em casos de assédio em casas noturnas. Alex foi um dos autores da proposta, validada pela Casa na semana passada.



“A Câmara teve um entendimento, com trâmite rápido, da necessidade de criação de mecanismos para combater a violência contra a mulher. O protocolo ‘Não é Não’ é um passo importante para que não tenhamos no Brasil casos iguais ao do jogador Daniel Alves, em Barcelona”, comentou Alex.



No começo do ano, o ex-lateral-direito da Seleção Brasileira Daniel Alves foi preso pela polícia de Barcelona depois de ser denunciado por uma jovem por estupro em uma boate na cidade espanhola. Ela alega que Daniel Alves a assediou e a violentou sexualmente no banheiro da casa de entretenimento. O atleta está preso desde então.



O tema ganhou grandes proporções no Brasil, a ponto de quase 30 deputados apresentarem projetos de lei que tratam do assunto – entre eles Alex Manente. Todas as ideias foram apensadas em um único texto e aprovado na semana passada. Agora, a propositura caminha para o Senado.



“Esse protocolo é uma garantia que, no Brasil, a cultura do assédio e do estupro será combatida, com lei que obriga ao dono do estabelecimento também assegurar toda proteção à mulher. Vamos agora esperar que o Senado tenha esse mesmo entendimento de celeridade de apreciar um projeto de grande importância para o País”, avaliou Alex.



Pela legislação, fica assegurado “respeito ao relato da vítima sobre o constrangimento ou violência sofrida, com preservação da dignidade, da honra, da intimidade e da integridade física e psicológica da vítima, celeridade no cumprimento do protocolo e articulação de esforços públicos e privados para o enfrentamento ao constrangimento e à violência”.



O projeto também cria o Selo ‘Não é Não’ – Mulheres Seguras, a ser concedido pelo poder público a qualquer outro estabelecimento comercial não abrangido pela obrigatoriedade de cumprimento do protocolo.



O estabelecimento que não cumprir o protocolo ‘Não é Não’ pode ser advertido ou penalizado.