Diadema elege integrantes de 2 conselhos municipais

Da Redação



07/08/2023 | 20:36



Moradores de Diadema escolheram na última quinta-feira, em votação direta, os novos integrantes de dois conselhos municipais. Conforme os dados da Prefeitura, em torno de 1.400 municípes participaram do processo eleitoral, que transcorreu sem incidentes.



“A eleição teve uma boa participação de munícipes, que exerceram seu direito à cidadania e de manutenção desses conselhos de direitos,” afirmou Valquíria Longo, diretora de proteção especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. “Além disso, pudemos mobilizar a população e treinar os trabalhadores que atuarão nas próximas eleições de conselhos que ainda temos pela frente.”



A próxima eleição será em 15 de setembro, para os conselhos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. Em outubro, a eleição será para os Conselhos Tutelares de Diadema.



O Conselho Municipal de Assistência Social reúne representantes do governo e da sociedade civil para discutir e estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços socioassistenciais. Os representantes do governo são indicados pela Prefeitura, mas as vagas da sociedade civil são preenchidas pelo voto direto da população.



O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) é um órgão que propõe, delibera e controla as políticas públicas municipais voltadas para crianças e adolescentes. Também faz o registro de entidades que atuam com crianças e adolescentes e acompanha se os projetos e programas realizados atendem aos requisitos da legislação. Além disso, gerencia e estabelece os critérios de utilização de recursos do Fumcad (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).



A posse de todos será em 1º de setembro, para um mandato de 2 anos.