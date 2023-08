Morando processa coordenação do Meninos e Meninas de Rua

Raphael Rocha



07/08/2023 | 20:34



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), acionou a Justiça contra Marco Antonio da Silva, o Markinhos, coordenador do Projeto Meninos e Meninas de Rua, e Fabíola Carvalho, coordenadora da UNEafro, dupla que denunciou o tucano à ONU (Organização das Nações Unidas) alegando que a administração desenvolve prática de racismo institucional.



Morando ingressou com pedido de explicações, peça jurídica que precede uma ação por danos morais e de calúnia e difamação contra Markinhos e Fabíola. O caso corre na 5ª Vara Criminal de São Bernardo, liderada pelo juiz Edegar de Sousa Castro.



O tucano questiona as declarações dos dois, ao Diário, quando levaram à ONU uma denúncia formal por racismo institucional. A base da acusação à ONU foi o despejo do Projeto Meninos e Meninas de Rua – a Prefeitura entrou com ação de despejo da instituição, que fica na Rua Jurubatuba há quase 30 anos.



“As palavras proferidas são capazes de macular profundamente a honra de Orlando Morando e sua reputação não apenas perante os munícipes são-bernardenses, que o reelegeram em 2020, em primeiro turno, com 67,28% dos votos, mas diante de toda a população brasileira, haja vista que a mesma matéria foi veiculada em diversos veículos da imprensa”, alega a defesa de Morando.



Na peça, Morando diz que não tenta “cercear o direito de os indivíduos buscarem as autoridades judiciárias para realização de denúncias”, porém, faz questões sobre as declarações dadas por Markinhos e Fabíola. Entre as indagações estão se os dois imputam a Morando a prática de racismo e por qual razão eles avaliam que o prefeito persegue movimentos sociais.



A equipe do Diário entrou em contato com Markinhos, que disse não ter sido notificado do processo e encaminhou a peça para análise dos advogados.



DESPEJO

Em 2018, Morando requereu, na Justiça, o despejo do Projeto Meninos e Meninas de Rua sob alegação de falhas contratuais na parceria da Prefeitura com a associação apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado.



O caso ganhou novos capítulos recentes, com a 9ª Câmara de Direito Público do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) dando ganho de causa ao pleito de Morando e, assim, autorizando o despejo. A Defensoria Pública, que auxilia a ONG no processo, prometeu recorrer da decisão.



Na semana passada, manifestantes foram à Câmara Municipal para protestar contra a intenção da administração tucana e pedir ajuda dos vereadores para encontrar uma solução para o impasse.