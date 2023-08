Incêndio atinge secador de grãos em unidade da Bunge no PR sem deixar feridos

07/08/2023 | 19:50



Um incêndio atingiu um secador de grãos na unidade da Bunge em Ponta Grossa na madrugada de domingo (6), informaram a empresa e o Corpo de Bombeiros. Não houve feridos. Os danos materiais "foram mínimos, sem impacto nas atividades regulares da unidade", disse a Bunge, em nota.

Segundo o 2º Grupamento de Bombeiros em Ponta Grossa, o incêndio teria iniciado entre 2h e 2h15, e os brigadistas da empresa, com apoio de outros funcionários, iniciaram o controle das chamas. Um caminhão e uma caminhonete dos Bombeiros chegaram ao local do incêndio por volta das 2h30. Às 4h47 foi solicitado outro caminhão, que chegou às 5h10. As duas equipes deixaram a fábrica às 7h10. Conforme os Bombeiros, embora tenham ocorrido danos ao secador, a avaliação era de que eram possíveis reparos, com prejuízos concentrados nas cerca de 60 mil toneladas de soja no local.

Ao todo, nove bombeiros e dez funcionários da empresa participaram do combate ao incêndio. Foram utilizados hidrantes da Bunge. A causa do incêndio ainda não foi esclarecida, mas a suspeita é de que possa ter ocorrido superaquecimento do secador, segundo os Bombeiros.

"A empresa mantém elevados padrões de segurança e já está atuando para identificar as causas do ocorrido. A segurança de nossos colaboradores e a integridade de nossas operações continuam sendo nossa prioridade máxima", disse a Bunge, em nota.