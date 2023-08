Santo André lança nova edição do concurso Miss e Mister Melhor Idade

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



07/08/2023 | 19:43



A Prefeitura de Santo André lançou, nesta segunda-feira (7), a edição de 2023 do concurso Miss e Mister Melhor Idade. A competição visa promover o envelhecimento saudável e ativo, além de valorizar a elegância dos candidatos da melhor idade, e terá inscrições abertas até o dia 6 de setembro. Os interessados em participar devem ser moradores da cidade e ter idade igual ou superior a 60 anos.

O concurso é uma iniciativa da Secretaria de Cidadania e Assistência Social e do Núcleo de Inovação Social e faz parte das comemorações de 25 anos do Crisa (Centro de Referência do Idoso de Santo André). As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta, das 8h às 17h, no Crisa (Rua Bernardino de Campos, 300 - Centro) e na Secretaria de Cidadania e Assistência Social, localizada no Paço (Praça IV Centenário, 5º andar - sala 1 - Centro).

“É importante a participação de todos, chamando mais pessoas, vizinhos, colegas, família, e venha aproveitar um momento de lazer, confraternização e companheirismo, porque a vida é bela. Temos que aproveitar ao máximo, saindo de casa e cuidando de si”, disse o vice-prefeito do município, Luiz Zacarias (PL), na festividade de abertura do concurso. “Um evento como esse é fundamental porque mostra que estamos em um caminho certo, mostrando que os idosos são importantes para a cidade”, finaliza.

O resultado será divulgado em evento presencial no Tênis Clube de Santo André, no dia 21 de setembro. A festividade terá apresentação do Trio Los Angeles. O vocalista do grupo, Márcio Mendes, também esteve no evento de lançamento da nova edição do concurso e prometeu novidades para a apresentação. “O Trio Los Angeles completa neste ano 41 anos de carreira, e para essa apresentação temos novidades, o nosso show vai homenagear o circo”, afirma Mendes.

“É uma alegria muito grande compartilhar esse momento (de abertura), e em setembro estaremos juntos a noite inteira para comemorar o Miss e Mister Melhor Idade”, afirmou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) durante a festividade. Em 2019, o concurso registrou 74 candidatos inscritos, sendo 57 mulheres e 17 homens. Após dois anos de pausa devido à pandemia, o concurso retornou em 2022, com 79 participantes, sendo 65 mulheres e 14 homens.

Os ganhadores na edição de 2022 foram Regiane Bortolin, 61 anos, e Lamartine de Assis, 64. Bortolin também ganhou a etapa Estadual do concurso Miss e Mister Melhor Idade. O ingresso para o evento será 2 kg de alimento não-perecível que será destinado ao Banco de Alimentos do município. Para mais informações, o candidato pode entrar em contato no telefone 4992-8132.