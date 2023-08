Namorado de Sandra Bullock morre após anos lutando contra a esclerose

07/08/2023 | 19:11



Aos 57 anos de idade, o parceiro de longa data de Sandra Bullock, Bryan Randall, morreu após uma batalha de três anos contra a esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA. A doença afeta o sistema nervoso, enfraquecendo os músculos e afetando as funções físicas.

É com grande tristeza que compartilhamos que em 5 de agosto, Bryan Randall faleceu pacificamente após uma batalha de três anos contra a ELA. Bryan escolheu cedo manter sua jornada com a ELA privada e aqueles de nós que cuidaram dele fizeram o possível para honrar seu pedido, compartilhou sua família em um comunicado enviado ao Just Jared.

Somos imensamente gratos aos médicos incansáveis ??que navegaram pela paisagem desta doença conosco e às enfermeiras incríveis que se tornaram nossas colegas de quarto, muitas vezes sacrificando suas próprias famílias para estar com as nossas. Neste momento pedimos privacidade para lamentar e aceitar a impossibilidade de nos despedirmos de Bryan, finalizou a nota oficial.

Bryan e Sandra Bullock se conheceram em 2015 durante a festa de aniversário do filho da atriz, em que Bryan estava trabalhando como fotógrafo. Por mais que a relação dos dois tenha sido super discreta, em 2021, ao participar do talk show Red Table Talk, Bullock nomeou Bryan como o amor de sua vida.