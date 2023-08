Jada Pinkett Smith publica desabafo sobre alopecia e mostra evolução do cabelo

07/08/2023 | 19:11



Jada Pinkett Smith é super aberta e sincera quando o assunto é falar sobre alguns aspectos de sua vida pessoal. Em 2018, a atriz foi diagnosticada com alopecia, uma doença autoimune que causa perda de cabelo, e decidiu raspar as madeixas por completo. Entretanto, mesmo se pronunciando sobre o assunto, ela precisou enfrentar alguns comentários maldosos.

Mesmo assim, a esposa de Will Smith usa suas redes sociais para falar sobre a doença e compartilhar mais detalhes sobre o que já viveu com ela. Desta vez, Jada Pinkett publicou duas fotos no feed do Instagram para mostrar a evolução de seu cabelo desde o diagnóstico.

Além de compartilhar um antes e depois, a famosa aproveitou para fazer um desabafo. Nele, ela não escondeu que está muito feliz com a mudança, nem que alguns lugares do cabelo ainda apresentam algumas falhas.

Este cabelo aqui está agindo como se estivesse tentando voltar. Ainda tenho alguns pontos com problema - vamos ver.

Vale lembrar que a alopecia de Jada Pinkett Smith foi o estopim para Will Smith dar um tapa em Chris Rock durante o Oscar 2022. Na época, tanto a doença da famosa, quanto o tapa de seu marido, viraram assunto nas redes sociais.