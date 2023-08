Elenco de Rainha da Sucata lamenta partida de Aracy Balabanian: A classe artística perde uma colega e amiga preciosa

07/08/2023 | 18:10



Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira, dia 7, e deixou todos seus amigos, familiares e fãs abalados. Ao longo de sua carreira, a atriz participou de grandes clássicos da televisão brasileira. Em Rainha da Sucata, Aracy deu vida à Dona Armênia. Na trama, ela vivia em pé de guerra com a personagem principal e ficou famosa por mimar e proteger suas três filhinhas.

Além de muitos outros colegas de profissão, alguns atores do elenco de Rainha da Sucata lamentaram a partida da artista através das redes sociais. Regina Duarte, protagonista da novela, interpretou Maria do Carmo e postou uma cena ao lado de Aracy como forma de homenagear sua colega de cena.

A minha, a nossa, a muito querida Aracy Balabanian foi chamada para a eternidade junto ao Nosso Senhor. A classe artística perde uma colega e amiga preciosa. Trabalhar com ela ficará para sempre em minha memória como um dos maiores prazeres que a profissão pode proporcionar a um Artista. Gratidão, Aracy, por seu talento, caráter, humor e doçura. Descanse em paz, legendou Regina.

Marcello Novaes e Jandir Ferrari, atores que fizeram as filhinhas de Dona Armênia, prestaram homenagens para a atriz, que morreu aos 83 anos de idade.

Dia muito triste. Perdemos hoje uma referência de amizade, de profissionalismo, de caráter, de generosidade. Obrigado Araca, obrigado mãe! Te amarei sempre! Vá em paz!, declarou Jandir.

É com esse sorriso e acolhimento por mim, que vou guardar no meu coração Aracy. Que você tenha uma passagem com muita paz e tranquilidade. Vou continuar por aqui mais um pouco mas, assim que chegar, vou te abraçar e beijar como sempre fizemos, tá?! Te amarei para sempre minha amiga, colega e mãe! Um beijo muito carinhoso no seu lindo coração!, disse Marcelo.