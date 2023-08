Rainer Cadete posta foto e surpreende seguidores: 'Ele tem filho?'

07/08/2023 | 17:36



Rainer Cadete postou uma foto com seu filho Pietro, de 16 anos, e surpreendeu os seus seguidores. "Ele tem filho?", perguntou uma de suas fãs. Ao que o ator respondeu: "sim", com emoji de risada.

O ator, que está no elenco de Terra e Paixão, ainda brincou na legenda: "Se não for para usar a mesma roupa que meu filho, a gente nem sai de casa."

E não só a revelação sobre Rainer ser pai surpreendeu, mas também a incrível semelhança entre eles. "Eles poderiam ser irmãos!", exclamou uma pessoa. Uma fã, fazendo alusão à semelhança, questionou brincando: "Afinal, quem é o pai e quem é o filho?".

Pietro é fruto do relacionamento de Rainer com Lily Alvez, ex-bailarina do Faustão.