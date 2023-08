Bayern e Liverpool ganham bem últimos amistosos antes da abertura da temporada europeia

07/08/2023 | 17:45



Bayern de Munique e Liverpool fecharam a fase de amistosos com grandes vitórias nesta segunda-feira e chegarão embalos para a disputa da próxima temporada, que começa na sexta-feira. Os bávaros fizeram 4 a 2 no francês Monaco, enquanto o Liverpool passou pelo alemão Darmstadt por 3 a 1.

Depois de dizer não a proposta tentadora do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o atacante egípcio Mohamed Salah abriu caminho para o triunfo do Liverpool no Estádio Deepdale, em Preston, logo com cinco minutos. Em início agitado, Diogo Jota ampliou aos 8 e Honsak diminuiu aos 10.

A primeira etapa terminou com a vantagem de 2 a 1 do Liverpool, que decidiria aos 14 do segundo tempo com golaço de Luis Diaz. Szoboszlai cobrou escanteio e o colombiano mandou de calcanhar para as redes.

O primeiro jogo do Liverpool no Campeonato Inglês será no domingo, em visita ao remodelado Chelsea, fora de casa. Será duelo de duas equipes que decepcionaram na edição passada e prometem volta por cima agora. O time de Londres, inclusive, trocou quase o elenco todo.

ATAQUE DO BAYERN DE MUNIQUE SE DESTACA

Com dificuldade em fechar a contratação do inglês Kane, do Tottenham, o Bayern de Munique continua vendo seu poderoso ataque se destacar. O time repetiu nesta segunda-feira os quatro gols que havia anotado no Liverpool, quarta-feira.

Diante do francês Monaco, no Estádio Alpenbauer Sportpark, saiu perdendo com gol de Minamino, aos 29 minutos. Mas mostrou reação rápida, com Laimer empatando dois minutos depois e com Musiala virando aos 42. Antes do intervalo, de pênalti, Gnabry ampliou.

Na etapa final, um gol para cada lado. Yedder descontou, também em penalidade, aos 19 minutos, mas Leroy Sané definiu aos 23. Agora o hendecacampeão alemão se prepara para decidir o primeiro título da temporada, sábado, na final da Superliga da Alemanha diante do RB Leipzig.