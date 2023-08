Dia Nacional do Documentário Brasileiro: veja opções de títulos na DGO

Da Redação

07/08/2023



Hoje (7 de agosto), celebra-se o Dia Nacional do Documentário Brasileiro. Para comemorar a data, a DGO (ex-DirecTV Go), plataforma de TV ao vivo e on demand, tem uma lista recheada de produções nacionais que retratam muitos universos da realidade de nosso país.

Definido pela Associação Brasileira de Documentaristas (ABD), esse dia é uma homenagem ao aniversário do cineasta baiano Olney Alberto São Paulo, autor de O profeta de Feira de Santana (1970) e de Ciganos do Nordeste (1976). Ele foi preso e torturado no período da ditadura militar por Manhã Cinzenta (1976), filme sobre o primeiro sequestro de um avião brasileiro por membros da organização MR-8.

O 33Giga e a DGO destacam alguns documentários disponíveis na plataforma. No fim da reportagem, a lista completa dessa categoria. Confira!

CABRA MARCADO PARA MORRER

Lançamento: 1984

Direção: Eduardo Coutinho

Sinopse: Em 1962, João Pedro Teixeira, líder da liga camponesa de Sapé, na Paraíba, é assassinado por ordem de latifundiários. Um filme sobre sua vida começa a ser rodado em 1964, com a reconstituição ficcional da ação política que levou ao seu assassinato. As filmagens são interrompidas pelo golpe militar de 1964. Dezessete anos depois, em 1981, Eduardo Coutinho retoma o projeto.

Onde assistir: Telecine

COMO ELA FAZ?

Lançamento: 2021

Direção: Tatiana Villela

Sinopse: A partir de imagens e testemunhos pessoais, a produção explora um dia na vida de 12 mulheres que ocupam os mais diversos cargos no País: de jogadora profissional de futebol a diarista. Premiada na edição 2020 do Holywood Women’s Film Festival, a obra é um recorte sobre uma questão muito profunda: a desigualdade de gênero no mercado de trabalho.

Onde assistir: GNT

ILHA DAS FLORES

Lançamento: 1989

Direção: Jorge Furtado

Sinopse: O documentário narra a trajetória de um tomate, desde o seu plantio até o seu descarte na Ilha das Flores, local que abrigava um lixão da cidade de Porto Alegre, onde cerca de 500 toneladas de lixo por dia eram despejadas na época.

Onde assistir: Telecine

O CASO ESCOLA BASE

Lançamento: 2023

Direção: Paulo Henrique Fontenelle

Sinopse: Uma denúncia de abuso sexual de crianças em São Paulo provoca um “linchamento” de inocentes motivado pelo sensacionalismo da mídia e por erros nas investigações policiais.

Onde assistir: Canal Brasil

