Em última aparição na televisão, Aracy Balabanian relembra pedido para sair do Sai de Baixo: - Não conseguia me controlar

07/08/2023 | 15:10



A última aparição pública de Aracy Balabanian foi no Conversa com Bial, em 2022. No programa a atriz relembrou sua carreira e também revelou que no começo do seriado de sucesso da TV Globo, Sai de Baixo, pediu para sair do elenco:

- No Sai de Baixo, eu sofri horrores. Porque tinha uma coisa que meu pai me corrigia muito, eu ia contar uma coisa e ria ou chorava antes de concluir. Eu pedi para o Daniel [Filho] para sair [da série]. Nessa época, o Daniel ainda estava dirigindo.

A artista que morreu aos 83 anos de idade e ficou eternizada como a Cassandra, revelou que usava uma tática que a machucava para tentar segurar a risada durante as cenas de Sai de Baixo. O pior momento para ela era quando Tom Cavalcante e Miguel Falabella improvisavam:

- Eu disse: Daniel, eu tenho que sair porque não estou correspondendo. Ele: Por quê?. Porque o outro começa a falar, principalmente o Miguel Falabella e o Tom Cavalcante, que faziam improvisações, e na hora eu não conseguia me controlar, chegava a me unhar toda!

Em homenagem à Aracy Balabanian, a TV Globo vai reapresentar o bate-papo da estrela com Pedro Bial, nesta segunda-feira, dia 7.