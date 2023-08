Exames detectam lesão de ligamento no tornozelo e edema no joelho e David desfalca o São Paulo

07/08/2023 | 14:53



O atacante David virou desfalque do São Paulo por tempo indeterminado. O jogador sofreu duas lesões em uma mesma disputa de bola contra o Atlético-MG e o clube tentará tratamento conservador. Exames realizados nesta segunda-feira detectaram uma lesão ligamentar no tornozelo direito e um edema no joelho.

Após tentar alcançar uma bola na área dos mineiros, o atacante acabou pisando em falso e virado o pé. Imediatamente recebeu atendimento médico, mas acabou continuando na partida, o que pode ter agravado a contusão. David deixou o Morumbi amparado por muletas.

"Após sofrer um trauma na perna direita na partida de ontem, David realizou exames de imagem que detectaram um edema ósseo no joelho e uma lesão ligamentar no tornozelo. O atleta já iniciou o tratamento fisioterápico no clube", informou o São Paulo nesta segunda-feira.

O clube descartou cirurgia, mas vai avaliar a situação do jogador semanalmente. Esta não é a primeira vez que David sofre com problemas no joelho. No primeiro semestre, o atacante ficou afastado mais de um mês por problema semelhante. Na oportunidade, sofreu um estiramento no ligamento.

Apesar de reserva, David vinha ganhando bastante oportunidades de Dorival Júnior nas últimas partidas, se tornando uma importante peça de reposição tanto para o lugar de Luciano como de Calleri. Era sempre o primeiro atacante chamado para as substituições na frente.