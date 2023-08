Prodígio piloto indiano de 13 anos morre em grave acidente em prova de motociclismo

07/08/2023 | 14:13



Uma tragédia marcou a terceira rodada do Indian National Motorcycle Racing Championship, na Índia, neste fim de semana. O jovem Copparam Shreyas Haredesh, de somente 13 anos, sofreu uma queda logo na primeira curva do Internacional Autódromo de Madras e acabou morrendo ao não resistir a graves ferimentos na cabeça.

O piloto de 13 anos largou na pole position e perdeu o controle de sua moto logo na primeira curva. O garoto de Bengaluru era considerado um prodígio do país, pois vinha em enorme ascensão no motociclismo por enfileirar vitórias na categoria "estreante." Ele já era campeão do MiniGP da Índia e o MiniGP da Espanha.

Shreyas Haredesh perdeu o controle na curva 1 da pista de Tamil Nadup, derrapou e viu seu capacete escapar. Após o duro choque, veio a óbito no hospital após receber atendimento rápido. A direção do Madras Sports Clube lamentou a tragédia em comunicado e cancelou todas as outras corridas que estavam programadas para o fim de semana.

O pai do jovem piloto, ex-farmacêutico que também se chama Copparam, ainda acompanhou o filho no resgate. Foi ele o responsável por inspirar o garoto a se destacar nas pistas e acabou desolado com a notícia. Estava ao lado da cama quando recebeu a triste notícia da morte.

"Ele era o rosto crescente do automobilismo indiano, tinha todo potencial para estar em uma plataforma global. Sentiremos a sua falta", lamentou Arvind Singh, organizador do evento, ao Indian Express. "Seu pai o levava onde quer que houvesse competições de corrida e lhe dava grande visibilidade."