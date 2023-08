Felipe Andreoli fala sobre cirurgia de Rafa Brites: - Dessa vez não foi nenhuma emergência

07/08/2023 | 14:10



Durante o Mais Você desta segunda-feira, dia 7, Ana maria Braga conversou com Felipe Andreoli. Depois de falar sobre a situação atual do campeonato brasileiro, a apresentadora aproveitou para perguntar sobre Rafa Brites, esposa do jornalista. A rainha das manhãs começou dizendo que viu que a moça tinha ido parar no hospital outra vez. Para tranquilizar a colega, o rapaz contou detalhes do procedimento:

- Ela só foi fazer um procedimento que já estava programado, dessa vez não foi nenhuma emergência, foi caso de saúde de alguma maneira também. Mas ela fez uma reconstrução da cicatriz da cesárea. Muitas mulheres tem isso, eu sei pelo exemplo da minha mulher, mas ela teve uma queloide, ficou muito dolorido, muito machucado, ela reconstruiu essa cicatriz da cesarea. Aproveitou o pacote e fez explante de silicone, tirou, ficou sem agora.

Andreoli continuou falando das escolhas de Brites, que colocou silicone jovem, já que os dois se conheceram quando ela tinha 23 anos de idade e já estava com o implante. Ana Maria então perguntou como o jornalista reagiu com essa escolha da amada:

- Quem manda no corpo dela é ela, eu apoiei, estive lá, passei a noite com ela [no hospital].

Braga mandou um recado para os telespectadores e elogiou a decisão de Rafa Brites de retirar os implantes de silicone:

- É bom, importante isso que ela está dizendo para essas meninas novas jovens, que vão na onda e olham lá a outra com peitão e também quer. Vai lá põe e algo da vida percebe que não é isso.